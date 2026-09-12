15-летний мальчик выжил после трех суток в Беринговом море

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатилетнего подростка спасли у побережья Аляски в холодных водах Берингова моря: почти трое суток он держался за корпус перевернутой лодки. Вместе с ним в море вышли старший брат и двоюродный брат, оба они погибли, сообщает Bild.



Подростка обнаружил экипаж самолета Hercules во время поисковой операции береговой охраны США. Спасателям понадобилось около четырех часов, чтобы добраться до него. К этому моменту мальчик был настолько слаб, что не мог доплыть до сброшенных с воздуха спасательных средств.



По данным береговой охраны, подросток получил переохлаждение, но его состояние оказалось относительно стабильным. Причина крушения лодки пока неизвестна. Его брат утонул, а двоюродный брат сначала также держался за перевернутое судно, но позже потерял силы.-0-