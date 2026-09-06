6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские власти одобрили выпуск на рынок инновационного препарата от COVID-19, при разработке которого использовались технологии искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Университета Сиху (КНР).
"Первый в Китае инновационный препарат, разработанный с помощью искусственного интеллекта, одобрен для выхода на рынок", - говорится в заявлении вуза.
Отмечается, что препарат Mprosevir разработан специалистами из Университета Сиху и связанных с вузом научных и фармацевтических организаций. Он предназначен для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами COVID-19. Действующим веществом препарата является ингибитор вирусного фермента 3CLpro, необходимого SARS-CoV-2 для размножения.
При поиске действующего вещества исследователи использовали технологию ДНК-кодируемой библиотеки соединений (DEL), позволяющую проводить массовый скрининг потенциальных лекарственных молекул. Использованная библиотека содержала около 49 млрд соединений. С помощью технологии DEL исследователи выделили более 100 перспективных кандидатов, после чего применили модели искусственного интеллекта для их отбора. Затем команда объединила результаты лабораторных экспериментов с возможностями ИИ для оптимизации молекулы и выбора наиболее перспективного соединения.
По данным разработчиков, от начала поиска препарата до завершения клинических испытаний прошло около трех с половиной лет.-0-
Технологии
06 сентября 2026, 14:36
Власти Китая впервые одобрили созданное при участии ИИ лекарство
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