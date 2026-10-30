Важная разработка для белорусской промышленности. Ученые изобрели специальные мишени для лазеров

На изобретение уже получен патент. По словам магистрантки, при поддержке промышленных предприятий выйти на создание опытных партий продукта можно за 1,5-2 года. В планах развития - адаптировать материал под другие диапазоны излучения и наносить его на различные подложки.-0-

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистрантка БГУИР Катерина Лашковская вместе с коллегами изобрела инновационный материал - антистоксовые мишени, необходимые для лучшей визуализации и настройки инфракрасных лазеров, контроля работы ИК-диодов и систем связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.Разработку можно использовать для безопасной настройки лазеров на заводах, повышения КПД солнечных элементов и защиты изделий от подделок с помощью скрытых меток. Другое применение - в виде твердых пластин-индикаторов или тонких пленочных покрытий."Нам удалось создать уникальный материал - антистоксовую мишень, которая улавливает невидимое инфракрасное излучение и превращает его в обычный свет. ИК-лазеры активно используются на производствах, но их лучи невидимы для человека, что создает риски при настройке оборудования. Наша мишень работает как "проявитель": при попадании невидимого луча с длиной волны 980 нм она ярко светится в видимом диапазоне, оперативно показывая направление излучения и так обеспечивает безопасность персонала", - рассказала она."Некоторые солнечные панели и датчики неэффективно поглощают ближний инфракрасный спектр, из-за чего теряется значительная часть энергии. Наш материал трансформирует инфракрасные лучи в видимый свет, который фотоэлектрические преобразователи поглощают идеально, что позволяет существенно повысить их КПД", - дополнила исследовательница.Идея проекта возникла в ходе развития проектов лаборатории "Нанофотоника" БГУИР, связанных с синтезом люминофоров. "Для решения задач лазерной безопасности мы объединили усилия с Институтом порошковой металлургии НАН Беларуси. Благодаря совместной работе был создан уникальный материал, который улавливает невидимые глазу инфракрасные лучи и превращает их в яркое свечение", - подытожила Катерина Лашковская.Материал изобретения - термостойкий, оно стабильно работает в диапазоне от плюс 20 до плюс 160 градусов. Этого удалось достичь благодаря методу синтеза (сочетанию золь-гель технологии и взрывного прессования).На весь цикл разработки ушло около 2-3 лет. Самой сложной задачей для ученых стало обеспечение долговечности и термостойкости материала. "Обычно в таких мишенях используют полимерный клей, но он быстро разрушается под действием мощного лазера. Нам удалось полностью отказаться от полимеров и соединить компоненты методом взрывного прессования, сохранив при этом яркое свечение", - поделилась она.