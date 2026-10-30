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Важная разработка для белорусской промышленности. Ученые изобрели специальные мишени для лазеров

Опубликовано:

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Технологии
30 октября 2026, 19:57

Важная разработка для белорусской промышленности. Ученые изобрели специальные мишени для лазеров

Фото героини публикации
Фото героини публикации
Фото героини публикации
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистрантка БГУИР Катерина Лашковская вместе с коллегами изобрела инновационный материал - антистоксовые мишени, необходимые для лучшей визуализации и настройки инфракрасных лазеров, контроля работы ИК-диодов и систем связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. 

Разработку можно использовать для безопасной настройки лазеров на заводах, повышения КПД солнечных элементов и защиты изделий от подделок с помощью скрытых меток. Другое применение - в виде твердых пластин-индикаторов или тонких пленочных покрытий. 

"Нам удалось создать уникальный материал - антистоксовую мишень, которая улавливает невидимое инфракрасное излучение и превращает его в обычный свет. ИК-лазеры активно используются на производствах, но их лучи невидимы для человека, что создает риски при настройке оборудования. Наша мишень работает как "проявитель": при попадании невидимого луча с длиной волны 980 нм она ярко светится в видимом диапазоне, оперативно показывая направление излучения и так обеспечивает безопасность персонала", - рассказала она.

"Некоторые солнечные панели и датчики неэффективно поглощают ближний инфракрасный спектр, из-за чего теряется значительная часть энергии. Наш материал трансформирует инфракрасные лучи в видимый свет, который фотоэлектрические преобразователи поглощают идеально, что позволяет существенно повысить их КПД", - дополнила исследовательница.

Идея проекта возникла в ходе развития проектов лаборатории "Нанофотоника" БГУИР, связанных с синтезом люминофоров. "Для решения задач лазерной безопасности мы объединили усилия с Институтом порошковой металлургии НАН Беларуси. Благодаря совместной работе был создан уникальный материал, который улавливает невидимые глазу инфракрасные лучи и превращает их в яркое свечение", - подытожила Катерина Лашковская. 

Материал изобретения - термостойкий, оно стабильно работает в диапазоне от плюс 20 до плюс 160 градусов. Этого удалось достичь благодаря методу синтеза (сочетанию золь-гель технологии и взрывного прессования). 

На весь цикл разработки ушло около 2-3 лет. Самой сложной задачей для ученых стало обеспечение долговечности и термостойкости материала. "Обычно в таких мишенях используют полимерный клей, но он быстро разрушается под действием мощного лазера. Нам удалось полностью отказаться от полимеров и соединить компоненты методом взрывного прессования, сохранив при этом яркое свечение", - поделилась она.

На изобретение уже получен патент. По словам магистрантки, при поддержке промышленных предприятий выйти на создание опытных партий продукта можно за 1,5-2 года. В планах развития - адаптировать материал под другие диапазоны излучения и наносить его на различные подложки.-0-
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