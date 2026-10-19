В ОАЭ создают космический аппарат для изучения астероидов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Объединенных Арабских Эмиратах ведется разработка космического зонда и технологий электрической двигательной установки для будущей миссии по исследованию пояса астероидов. Запуск миссии запланирован на 2028 год, сообщает информационное агентство WAM.



Разработкой занимается Институт технологических инноваций (TII), входящий в состав Совета передовых технологических исследований Абу-Даби (ATRC).



Как сообщает агентство, институт создает исследовательскую инфраструктуру, объединяющую разработку передовых космических технологий, специализированные испытательные комплексы и подготовку местных ученых и инженеров.



Одним из ключевых проектов стала разработка космического зонда, который полностью спроектируют, изготовят и испытают в Абу-Даби совместно с Космическим агентством ОАЭ и научно-технологическими партнерами.



Аппарат планируется разместить на борту космического корабля MBR Explorer, который отправится к поясу астероидов.



После прибытия к астероиду 269 Юстиция зонд отделится от основного аппарата для проведения наблюдений с близкого расстояния и фотографирования поверхности небесного тела.



Главная цель - астероид Юстиция. Его необычный красный цвет указывает на материалы, которые обычно встречаются дальше от Марса и Юпитера. Если астероид мигрировал из внешних областей Солнечной системы, он может хранить информацию о ее ранней истории и происхождении воды. Полученные данные позволят ученым также изучить характеристики и состав астероида. Об этом заявил Элиас Цутсанис, главный научный сотрудник TII.



Зонд оснащен двумя камерами. У него нет тормозной системы, поэтому он столкнется с Юстицией. Это создаст небольшой кратер и позволит изучить подповерхностный слой.



Важной частью миссии станет электрическая двигательная установка, которая обеспечит тягу во время многолетнего путешествия космического аппарата. Использование этой технологии позволит повысить эффективность расходования топлива и точность планирования траектории полета.



Ожидается, что реализация проекта позволит ОАЭ расширить собственные возможности в области освоения космоса и укрепить участие в международных научных исследованиях.-0-