4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Университета Дунхуа в Шанхае открыли новый способ создания волокон со встроенными электронными схемами. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на China Daily.
В основе технологии - специальный процесс прядения с микрофлюидными каналами. Он позволяет создавать внутри одного волокна несколько слоев, каждый из которых отвечает за свою функцию, и объединять их в единую электронную систему.
Такие волокна могут светиться, обрабатывать сигналы, выполнять цифровые операции, а также реагировать на прикосновения и движения даже без прямого контакта.
При этом материал сохраняет свойства обычной ткани. Волокна остаются гибкими, их можно вплетать или вшивать в одежду. Они также выдерживают многократные сгибания и стирку.
По словам исследователей, технология позволит создавать текстиль, который сохраняет свойства обычной ткани и при этом выполняет функции электронных устройств.-0-
Технологии
04 октября 2026, 00:33
В Китае разработали технологию создания волокон со встроенными электронными схемами
Фото chinadaily.com
Новости рубрики Технологии
Китайский проект "искусственного солнца" вошел в ключевую фазу сборки: выработка электроэнергии начнется в 2030 году
Главное
Топ-новости
Арт-объект во Дворце Независимости дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины
Карьера и молодежные инициативы. Как молодому руководителю удается совмещать работу и общественную деятельность
Добро пожаловать в Бхарат - страну, сочетающую многовековые традиции и бурное экономическое развитие
С нами интереснее