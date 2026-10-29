В Казахстане до конца года запустят третий суперкомпьютер

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца 2026 года в Казахстане введут в эксплуатацию третий суперкомпьютер. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана, передает "Казинформ".





По его словам, в стране уже запущены два суперкомпьютера, завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспийского моря и строятся центры обработки данных.





Токаев подчеркнул, что цифровизация должна приносить практическую пользу, а не ограничиваться автоматизацией существующих процессов и закупкой дорогих программ без понимания того, какие задачи они помогут решить.





Развитие цифровой инфраструктуры входит в комплексную стратегию страны, направленную на создание цифровой экономики.-0-