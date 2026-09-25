В Канаде и США отозваны умные очки с ИИ из-за опасности ожогов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде и США были отозваны очки INMO Smart Glass AIR3, так как регулирующие органы предупредили, что одна из сторон очков может перегреваться при длительном использовании. Об этом говорится в сообщении канадской новостной службы CTV News.



"Потребителям следует немедленно прекратить использование отозванного продукта и обновить его прошивку до версии 3.16, прежде чем повторно использовать его", - говорится в уведомлении.



Конкретную модель можно определить по маркировке AIR3, расположенной на внутренней стороне правой дужки очков. Устройство поддерживает потоковую передачу мультимедиа и использует искусственный интеллект для помощи в переводе и повышения производительности.



Компания INMO сообщила, что в период с декабря 2025 года по август 2026 года продала 120 пар умных очков в Канаде и 1643 пары в США. Информация об отзыве была опубликована совместно Министерством здравоохранения Канады, Комиссией по безопасности потребительских товаров США и компанией INMO International Technology Limited.



В уведомлении, направленном в США, говорится, что "компания получила 10 сообщений о перегреве очков AIR3, включая сообщения о жжении в области лица и уха".-0-