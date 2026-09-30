В Японии построили ледокол для исследования Северного Ледовитого океана

Судно длиной 128 м и водоизмещением 13 тыс. т способно преодолевать лед толщиной до 1,2 м. В свою первую экспедицию ледокол отправится в августе 2027 года. Конкретный район его работы в Северном Ледовитом океане пока не уточняется.
"Мирай-2" оснащен подводными автоматическими дронами для дальней разведки под сплошными ледовыми полями. На борту судна оборудовано 18 исследовательских лабораторий, экипаж и научная группа - более 90 человек. На первоначальном этапе ученые планируют измерять температуру и соленость воды, проводить детальную съемку морского дна, а также вести поиск полезных ископаемых.
В планах экспедиции значится выход на точку Северного полюса, а в перспективе - пересечение Северного Ледовитого океана. "Мирай-2" заменит устаревшее японское научно-исследовательское судно "Мирай", не обладавшее полноценным ледовым классом.-0-