В Японии построили ледокол для исследования Северного Ледовитого океана





Судно длиной 128 м и водоизмещением 13 тыс. т способно преодолевать лед толщиной до 1,2 м. В свою первую экспедицию ледокол отправится в августе 2027 года. Конкретный район его работы в Северном Ледовитом океане пока не уточняется.





"Мирай-2" оснащен подводными автоматическими дронами для дальней разведки под сплошными ледовыми полями. На борту судна оборудовано 18 исследовательских лабораторий, экипаж и научная группа - более 90 человек. На первоначальном этапе ученые планируют измерять температуру и соленость воды, проводить детальную съемку морского дна, а также вести поиск полезных ископаемых.





В планах экспедиции значится выход на точку Северного полюса, а в перспективе - пересечение Северного Ледовитого океана. "Мирай-2" заменит устаревшее японское научно-исследовательское судно "Мирай", не обладавшее полноценным ледовым классом.-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии завершено строительство первого специализированного исследовательского ледокола "Мирай-2", предназначенного для изучения Северного Ледовитого океана. Судно будет передано в эксплуатацию в декабре, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны.