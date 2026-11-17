17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии планируют создать центры обработки данных на орбите Земли. Соответствующее соглашение подписали космический стартап и власти штата. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на News9.
Идея заключается в том, чтобы после запуска спутников оставлять верхнюю часть ракеты в космосе и использовать ее для размещения компьютеров. Они смогут обрабатывать данные, поступающие со спутников, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Нижнюю часть ракеты планируют возвращать на Землю для повторного использования.
Новая площадка дополнит инфраструктуру в штате Тамилнад. Вместе они позволят запускать спутники на разные орбиты и расширить возможности Индии в космической отрасли.
Пока проект находится на стадии разработки. Инженерам предстоит решить, как защитить оборудование от радиации, обеспечить его энергией и охлаждением.-0-
Технологии
17 ноября 2026, 00:59
В Индии планируют создать центры обработки данных в космосе
Фото NASA
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