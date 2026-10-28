Украина заявила о запуске первого тестового спутника связи при помощи SpaceX

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская компания Himera совместно с датской GomSpace запустила первый тестовый спутник связи. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на странице в Facebook.



Спутник Obria Nano был запущен 1 октября в рамках миссии SpaceX Transporter-18", уже начата его эксплуатация.



Следующим этапом станет локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине.



В середине октября украинские власти сообщили об ограничениях в работе спутниковых систем связи Starlink и Starshield компании SpaceX. Основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что спутниковая система Starlink не применяется для ведения наступательных боевых действий, ее используют только для обороны и гражданских целей, системы Starshield находятся в собственности и под контролем правительства США и любые ограничения устанавливаются ВС США и в конечном счете президентом страны.-0-