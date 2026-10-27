27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые с помощью технологии редактирования генов впервые провели коррекцию ДНК непосредственно внутри человеческого организма, сообщает "МИР24".
В рамках эксперимента они устранили генетическую мутацию в клетках печени, спровоцированную болезнью Вильсона. Это редкое заболевание, возникающее из-за дефектов в гене ATP7B, который отвечает за выработку белка, выводящего избыток меди из печени. Без лечения накопление меди в организме приводит к тяжелым поражениям печени, а также к нервным и неврологическим расстройствам.
Чтобы избежать осложнений, пациентам приходится пожизненно принимать лекарства. Генное редактирование в перспективе сможет устранить болезнь раз и навсегда.
Стандартное редактирование генов, такое как технологии CRISPR-Cas9, как правило, отключает гены, а не переписывает их. Новая технология "первичного редактирования" (prime editing) действует как микроскопический текстовый редактор, способный вставлять, удалять и заменять определенные сегменты ДНК.
Инструменты редактирования генов внедряют в клетки печени с использованием крошечных липидных наночастиц - такая же технология используется в вакцинах с мРНК. Данный подход позволяет избежать дорогостоящего и рискованного извлечения клеток пациента, их модификации в лаборатории и повторного введения. Кроме того, традиционные подходы часто требуют от пациентов прохождения интенсивной химиотерапии, чтобы освободить место в организме для отредактированных клеток.
Однако, как предупредили эксперты, редактирование генов в организме сопряжено с определенными трудностями. Так, ученые не могут убедиться в полной точности изменений до того, как клетки начнут размножаться. Ожидается, что результаты первого клинического испытания технологии prime editing станут известны в 2027 году.-0-
Технологии
27 октября 2026, 15:17
Ученые впервые отредактировали ДНК человека внутри организма
Фото Unsplash
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