26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты совместной российско-китайской лаборатории наноструктурированных оптоэлектронных функциональных материалов и устройств Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне создали робота для выполнения операций с опасными химическими веществами. Об этом, как передает ТАСС, сообщил инженер лаборатории Ян Шуцзе.
Гуманоид под названием PrimeU благодаря установленной напротив него видеокамере в точности повторяет жесты оператора. Он может перемещать колбы и смешивать в них компоненты необходимых химических веществ.
"Во-первых, ему можно поручить опасные операции. На этом участке мы занимаемся химическим синтезом материалов. В процессе приходится работать с вредными веществами, например, с кислотами и щелочами. Когда эти операции выполняет робот, это безопаснее для сотрудников. Во-вторых, робот позволяет автоматизировать работу. В ходе экспериментов многие операции приходится повторять снова и снова. Если поручить их роботу, у сотрудников освобождаются руки, а эксперименты идут эффективнее", - сказал представитель МГУ-ППИ.
МГУ-ППИ - первый совместный университет России и Китая. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в 2014 году в рамках официального визита президента России Владимира Путина в КНР. Этой осенью исполняется 10 лет с момента регистрации вуза и получения им разрешения Министерства образования Китая. На прошлой неделе в ходе рабочей поездки в КНР его посетил российский президент Владимир Путин. Он встретился с преподавателями и студентами и ознакомился с научными результатами МГУ-ППИ.-0-
Технологии
26 ноября 2026, 00:41
Ученые создали уникального робота-гуманоида для работы с опасными реагентами
Скриншот видео ТАСС
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