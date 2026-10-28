28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Университета ОАЭ разработали материал, который помогает очищать воду от остатков антибиотиков и одновременно получать водород - экологически чистое топливо. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Emirates News Agency.
Новая технология может снизить загрязнение сточных вод остатками лекарств, которые способствуют развитию устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Еще одно преимущество разработки - возможность получать водород, который можно использовать в качестве топлива.
Катализатор состоит из диоксида марганца и сульфида цинка-индия. Для повышения его эффективности ученые обработали поверхность первого соединения фосфатом. Благодаря этому под воздействием света электрические заряды дольше остаются разделенными, что ускоряет реакции разложения загрязняющих веществ и образования водорода.
В ходе испытаний удалось удалить более 98% ципрофлоксацина за 90 минут под воздействием видимого света от светодиодных ламп. При этом 88% препарата распалось на безопасные соединения. Выработка водорода оказалась в пять раз выше, чем при использовании каждого компонента по отдельности.
Пока эксперименты проводились при искусственном освещении. В дальнейшем исследователи планируют проверить эффективность катализатора под солнечным светом, чтобы оценить перспективы его применения для очистки воды и производства экологически чистого топлива.-0-
Технологии
28 октября 2026, 01:03
Ученые из ОАЭ разработали способ очистки воды от антибиотиков
Фото wam.ae
Новости рубрики Технологии
Замена дорогих зарубежных аналогов. Магистрант БГУИР разработал термопасту для охлаждения электроники
Главное
Топ-новости
Губернатор Санкт-Петербурга: белорусские производители очень быстро отвечают на наши пожелания и заказы
Расширение межрегионального сотрудничества с Ташкентской областью Узбекистана обсудили в Совете Республики
Генеральное соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС в высокой степени готовности - Минэнерго
Живая память в строках с передовой: БЕЛТА представила проект "Судьбы, сложенные в треугольник" в Уфе
С нами интереснее