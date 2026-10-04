Ученые из Гонконга создали материал для строительства на Марсе

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Гонконга заявили о создании быстрого в изготовлении и недорогого строительного материала на основе генно-модифицированных дрожжей, желатина и песка, который можно использовать в условиях Марса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.



Разработкой материала занималась команда ученых из Гонконгского университета науки и технологий и Гонконгского политехнического университета под руководством профессора Цю Цзишэня.



Специалисты подчеркнули, что строительство на Марсе сопряжено с трудностями, огромными энергозатратами и необходимостью использования тяжелого оборудования. Плотность атмосферы Марса - менее 1% от земной, а температура на поверхности может опускаться ниже минус 50 градусов.



Строительный материал, созданный учеными, состоит из песка (или других гранулированных частиц), желатинового гидрогеля и модифицированных дрожжей. Исследователи использовали этот материал для 3D-печати небольшой конструкции. Печать проводилась в климатической камере при давлении 0,01 атмосферы и температуре минус 30 градусов - в условиях, имитирующих марсианскую среду.



По оценкам, для производства 1 куб.м данного биологического стройматериала потребовалось бы менее часа работы солнечных панелей, тогда как спекание такого же объема марсианской почвы - реголита - в монолитный блок заняло бы несколько дней. Для получения 1 куб.м такого материала потребуется лишь несколько десятков килограммов сырья, доставленного с Земли, при этом 70-80% массы составляет желатин, а остальное - питательные вещества для дрожжей. "Если метан, углекислый газ и водяной лед на Марсе удастся перерабатывать в органический желатин или питательные вещества, то теоретически этот показатель можно свести к нулю", - полагают разработчики.



Авторы проекта считают возможным применять подобный материал на Земле. "Мы рассматриваем вариант его использования для строительства антарктических исследовательских станций вдали от побережья", - уточнил Цю Цзишэнь, отметив, что из-за более сильной гравитации на Земле количество этажей в таких постройках будет меньше, чем на Марсе.-0-