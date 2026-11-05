Телескоп Swift сошел с орбиты после 22 лет работы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический телескоп Swift сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли спустя 22 года после запуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).



Ранее НАСА сообщало, что телескоп Swift сойдет с орбиты и упадет на Землю в среду.



"Обсерватория Swift вернулась в атмосферу Земли в 7.39 утра по восточному времени (4 ноября 15.39 по минскому времени) над регионом Северная Суматра в Индонезии. НАСА ожидало, что большинство компонентов космического аппарата сгорят при движении через атмосферу, однако некоторые могли сохраниться при возвращении", - говорится в сообщении на сайте НАСА.



Swift отправился на орбиту в 2004 году для изучения гамма-всплесков - самых мощных взрывов во Вселенной. Как отмечает НАСА, первоначально его основная миссия была рассчитана на два года.-0-