Студент ВГУ разработал приложение для оценки кожных новообразований по фотографиям

Работа над проектом началась около года назад. "Я был идейным вдохновителем. Предложил своему однокурснику Игорю Ореху создать приложение, которое позволило бы следить за динамикой развития кожных образований. Белорусских аналогов в Play Market и App Store не оказалось, и мы решили создать первый отечественный продукт, решающий конкретную задачу здравоохранения. Также к этой работе присоединился студент Витебского государственного медицинского университета Алексей Островский. Для создания первого рабочего прототипа нам понадобилось около двух месяцев", - сообщил Александр Руденков.
Проект получил название "Радзiмка". "Это Telegram-приложение, которое с помощью искусственного интеллекта помогает проводить самостоятельный структурированный осмотр кожи и обращать внимание на подозрительные изменения. Как оно работает? Любой пользователь может найти нашего бота по нику NevusGuard, зайти в иконку приложения, сфотографировать, например, свою родинку, отправить фотографию боту - и он автоматически сформирует рекомендации: продолжить наблюдение или обратиться к врачу. Важно: наше приложение не позиционирует себя как замена врача. Это инструмент для наблюдения за изменениями кожи", - рассказал Александр Руденков.
Он подчеркнул, что лучше всего суть проекта описывает его девиз - "Небольшое фото для большого спокойствия". "Забота о здоровье начинается с внимания к себе. Мы захотели сделать первый шаг к осмотру кожи более доступным, потому что люди часто откладывают вопросы здоровья в долгий ящик", - добавил студент ВГУ.
16 октября Александр Рудянков представил проект в конкурсной программе международного форума AI Atom Global Expo 2026, проходившего в Минске, и "Радзiмка" стала победителем. "На выставке в "БелЭкспо" было представлено 50 международных проектов, среди них выбрали лучшие. Победа - это приятно, но главная наша цель - не собрать коллекцию дипломов, а создать технологию, которая будет работать в реальном здравоохранении. Самая важная победа для нас та, которую однажды одержит пациент над болезнью благодаря своевременному обращению к врачу", - отметил юноша.
Сейчас "Радзімка" - это уже работающий проект, который планируют развивать дальше. "Он уже получил обратную связь от медицинских специалистов. У нас есть несколько актов внедрения в учреждения здравоохранения. Мы дальше открыты к сотрудничеству, ждем партнеров и инвесторов. Проектом могут воспользоваться сотрудники первичного звена и профильные специалисты. Наш бот пока умеет распознавать только семь кожных образований, два из которых раковые. Планируем расширить классификацию. Если это получится сделать, это будет приложение мирового масштаба - при условии соответствующих значений чувствительности, специфичности и точности", - пояснил Александр Руденков.-0-
Фото Александра Хитрова