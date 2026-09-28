28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX запустила ракету нового поколения Starship в первый орбитальный полет, старт состоялся с комплекса Starbase в штате Техас, США. Об этом информирует газета "Известия".
В состав беспилотной системы высотой около 40 этажей входят ускоритель Super Heavy и корабль Starship. В ходе текущей миссии запланировано первое штатное развертывание спутников. Программа полета предусматривает шесть витков вокруг Земли, которые займут около 10 часов.
В случае успеха этот пуск станет самым продолжительным в истории проекта. Завершить миссию планируется приводнением корабля в Тихом океане к западу от Чили.
Выход на орбитальную траекторию является ключевым этапом разработки Starship. Предыдущие 13 испытаний, проводившихся с 2023 года, носили суборбитальный характер.
В перспективе SpaceX планирует использовать Starship для регулярного вывода на орбиту спутников Starlink. Также ракета рассматривается как основное транспортное средство для реализации лунных миссий NASA.-0-
Технологии
28 сентября 2026, 21:18
SpaceX впервые запустила ракету Starship на орбиту для развертывания спутников
Фото АР
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