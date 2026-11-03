Создан пластик, выдерживающий нагрев до 173°С

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые разработали математическую модель, которая показывает процесс разрушения пластика при нагревании. Это позволило разработать новую рецептуру, термическая устойчивость которой повышена на 16% относительно привычных пластиков, то есть до 173 градусов Цельсия, сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата химических наук ЮУрГУ Ирину Вихареву.



"Поливинилхлорид - всем известный материал-пластик, из которого делают посуду, медицинские приборы, игрушки. Проблема заключается в том, что при нагревании он теряет микрочастицы, которые попадают в окружающую среду, а сам он становится хрупким. Вместе с московским ученым - доктором физико-математических наук Акифом Ибрагимовым мы впервые составили термодинамический портрет миграции пластификатора. И это принесло вполне ощутимые результаты", - сказала собеседница агентства.



По ее словам, для создания такого портрета ученые использовали метод дифференциальной сканирующей калориметрии. Образец материала нагревают и изучают его тепловой отклик, после чего с помощью математической модели оценивают вероятность миграции пластификатора (важного компонента состава пластика, который обеспечивает его гибкость и эластичность). Такой подход позволяет заранее прогнозировать поведение материала и подбирать наиболее эффективные рецептуры.



Вихарева пояснила, что следующим этапом работы стала оптимизация состава пластификатора. Исследователи предложили использовать смесь традиционного диоктилфталата и дифеноксиэтиладипината, который повышает термическую устойчивость материала.



"Лучшие характеристики продемонстрировал состав при соотношении компонентов пять к трем. Новый материал начинал разрушаться при температуре 173 градуса Цельсия, тогда как обычный пластик на основе традиционного пластификатора - при 149 градусах. Таким образом, термическая устойчивость увеличилась примерно на 16%", - отметила ученый.



Собеседница агентства подчеркнула, что разработанный состав может использоваться как для промышленных, так и для бытовых целей. Перспективными направлениями применения являются медицинские изделия, упаковка, игрушки и другая продукция из поливинилхлорида, для которой важны долговечность, безопасность и устойчивость к нагреву.-0-