Российские ученые разработали вакцину для персонализированной терапии рака легкого 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН разработали прототип мРНК-вакцины для персонализированного лечения немелкоклеточного рака легкого. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии Марина Патышева, передает ТАСС.



МРНК-вакцина против рака представляет собой персонализированный препарат, который "учит" иммунитет распознавать опухоль. Сначала в опухоли пациента находят уникальные мутации (неоантигены), а затем создают мРНК, несущую инструкции по их воспроизведению. Попадая в клетки, мРНК запускает выработку этих антигенов, благодаря чему иммунная система учится атаковать именно раковые клетки.



"Можно говорить, что это терапевтическая вакцина мРНК. Здесь плюс в том, что формируется именно направленный иммунный ответ против опухолевых клеток. У нас есть прототипы вакцины для больных", - сообщила Патышева на научном форуме в новосибирском наукограде Кольцово.



До получения разрешения на клинические исследования ученые тестируют эффективность вакцины на культуре клеток пациентов. Кроме этого, специалисты проводят испытания на животных. В качестве систем доставки сейчас рассматриваются липидные частицы, которые будут адресно переносить вакцинный материал к опухоли, или способ струйной инжекции, которую предложили ученым коллеги из центра вирусологии "Вектор".



Немелкоклеточный рак легкого - самая частая форма рака легких, на него приходится около 85% случаев. Лечение осложняется тем, что опухоль нередко выявляют на поздней стадии, когда возможности радикального вмешательства ограничены.



Кроме того, эффективность терапии сильно зависит от молекулярного профиля опухоли, поскольку из-за разнообразия мутаций и гетерогенности заболевания подобрать оптимальное лечение бывает непросто.-0-