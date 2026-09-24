Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:15 Российские ученые разработали вакцину для персонализированной терапии рака легкого  Технологии
00:45 Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в США  В мире
00:22 Жители английского города Кроуборо хотят провести референдум о выходе из состава Британии из-за беженцев  В мире
23.09.26
23.09.26 23:59 Bild: неизвестный беспилотник прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург  В мире
23.09.26 23:48 Новый концертный сезон Государственного камерного оркестра открыт в Белорусской государственной филармонии  Культура
23.09.26 23:31 Президент Хорватии назвал причиной энергокризиса в ЕС "самоубийственные решения" сообщества  В мире
23.09.26 23:13 Беларусь и Камбоджа расширяют сотрудничество в транспортной сфере  Экономика
23.09.26 23:06 Хоккеисты "Славутича" дважды за три дня обыграли "Юность" в Минске Спорт
23.09.26 23:01 Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ прошло на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке  Политика
23.09.26 22:55 "Первое - обратимся в БЕЛТА". Гендиректор ТАСС о том, как в агентстве проверяют фейки о Беларуси  Политика
23.09.26 22:40 Увядающий гегемон и трансформация коллективного Запада. Что мешает достигать политических договоренностей?  Общество
23.09.26 22:24 Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов  В мире
23.09.26 22:24 Беларусь выступила в ООН за новую архитектуру международного сотрудничества. Рыженков раскрыл ее суть Политика
23.09.26 22:10 "Авиатор" впервые в истории победил "Металлург" в экстралиге  Спорт
23.09.26 22:02 В условиях, близких к боевым. Белорусская милиция сдала экзамен на готовность к любым сценариям  Общество
23.09.26 21:51 США и Иран провели очередной раунд переговоров на полях Генассамблеи ООН  В мире
23.09.26 21:38 Беларусь и Венесуэла планируют активизировать научно-техническое сотрудничество  Экономика
23.09.26 21:27 Белорусские боксеры остались без наград чемпионата Европы  Спорт
23.09.26 21:23 Малейшие попытки нарушить общественный порядок будут пресекаться - Кубраков  Общество
23.09.26 21:13 "Светом благодарной памяти". В Комарине отпраздновали 83-летие освобождения от фашистских оккупантов  Регионы
23.09.26 21:00 Беларусь и Китай внедрят электронные разрешения на грузоперевозки  Экономика
23.09.26 20:43 Перспективы привлечения миротворческих сил ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира обсуждены в Нью-Йорке  Политика
23.09.26 20:36 Лавров: Россия готова к переговорам для устойчивого мира в Украине  В мире
23.09.26 20:18 Связь без "белых пятен". Как и когда улучшат качество мобильного интернета в белорусских поездах и на трассах  Общество
23.09.26 20:14 МАЗ презентовал в Санкт-Петербурге опыт использования электробусов  Экономика
23.09.26 20:13 В Барановичском районе водитель тягача столкнулся с прицепом автомобиля и насмерть сбил мужчину  Происшествия
23.09.26 20:01 Когда в Минске начнут включать отопление, рассказали в горисполкоме  Регионы
23.09.26 19:53 Маленькими шагами к самостоятельности. Как в минском ЦКРОиР помогают особенным детям познавать мир  Регионы
23.09.26 19:41 Беларусь выступила за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия  Политика
23.09.26 19:34 Волейболистки "Минчанки" обыграли "Искру" в матче за Суперкубок Беларуси  Спорт
Все новости
Все новости

Российские ученые разработали вакцину для персонализированной терапии рака легкого 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Технологии
24 сентября 2026, 01:15

Российские ученые разработали вакцину для персонализированной терапии рака легкого 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН разработали прототип мРНК-вакцины для персонализированного лечения немелкоклеточного рака легкого. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии Марина Патышева, передает ТАСС.

МРНК-вакцина против рака представляет собой персонализированный препарат, который "учит" иммунитет распознавать опухоль. Сначала в опухоли пациента находят уникальные мутации (неоантигены), а затем создают мРНК, несущую инструкции по их воспроизведению. Попадая в клетки, мРНК запускает выработку этих антигенов, благодаря чему иммунная система учится атаковать именно раковые клетки.

"Можно говорить, что это терапевтическая вакцина мРНК. Здесь плюс в том, что формируется именно направленный иммунный ответ против опухолевых клеток. У нас есть прототипы вакцины для больных", - сообщила Патышева на научном форуме в новосибирском наукограде Кольцово.

До получения разрешения на клинические исследования ученые тестируют эффективность вакцины на культуре клеток пациентов. Кроме этого, специалисты проводят испытания на животных. В качестве систем доставки сейчас рассматриваются липидные частицы, которые будут адресно переносить вакцинный материал к опухоли, или способ струйной инжекции, которую предложили ученым коллеги из центра вирусологии "Вектор".

Немелкоклеточный рак легкого - самая частая форма рака легких, на него приходится около 85% случаев. Лечение осложняется тем, что опухоль нередко выявляют на поздней стадии, когда возможности радикального вмешательства ограничены.

Кроме того, эффективность терапии сильно зависит от молекулярного профиля опухоли, поскольку из-за разнообразия мутаций и гетерогенности заболевания подобрать оптимальное лечение бывает непросто.-0- 
Теги
наука Россия
Новости рубрики Технологии
Фото из архива В индийском штате Ассам появится исследовательский центр для космических наблюдений
Государственные организации могут создать корпоративную почту на едином домене @mail.by
Фото из архива ИИ должен быть открытым для всех и использоваться во благо - МИД Китая
Фото Reuters Около 7 тыс. человекоподобных роботов продано в мире в 2025 году
Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию в открытом море 
Фото Синьхуа Китай запустил новую группу спутников
  • Главная
  • Российские ученые разработали вакцину для персонализированной терапии рака легкого 
    • Главное
    Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области Котковец 
    Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в ВВС и войсках ПВО
    Беларусь выступила в ООН за новую архитектуру международного сотрудничества. Рыженков раскрыл ее суть
    Актуальные вопросы международной и внутренней повестки. Третью часть масштабного социсследования презентовали в Минске
    Топ-новости
    Стратегия экспорта и инвестиции. Развитие фармпромышленности рассмотрели в правительстве
    Оптимизация, контроль, логистика и кадры в АПК. Котковец раскрыла детали доклада Президенту
    Турчин: уважение к старшим - залог здорового и сильного общества
    Крутой: управленческая вертикаль в крупных сельхозорганизациях требует донастройки 
    Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам
    Кочанова: женская сила - в инициативности, единстве и готовности помогать друг другу 
    Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества
    "Первое - обратимся в БЕЛТА". Гендиректор ТАСС о том, как в агентстве проверяют фейки о Беларуси 
    Когда в Минске начнут включать отопление, рассказали в горисполкоме 
    Малейшие попытки нарушить общественный порядок будут пресекаться - Кубраков 
    Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН 
    Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году
    Белагропромбанк с 1 октября снизит ставки по ранее выданным жилищным кредитам
    Связь без "белых пятен". Как и когда улучшат качество мобильного интернета в белорусских поездах и на трассах 
    Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.