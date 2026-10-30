Резиденты ПВТ представили цифровые решения для медицины

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий прошла диалоговая площадка "Цифровизация отрасли здравоохранения Беларуси", сообщили БЕЛТА в ПВТ.



В мероприятии приняли участие порядка 20 компаний-резидентов ПВТ, работающих в сфере медтеха, а также шесть медицинских стартапов из системы поддержки стартап-центра ПВТ, представители Министерства здравоохранения, Министерства связи и информатизации, "офисов цифровизации", Белорусского государственного медицинского университета.



Как отметила начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова, запрос на такой разговор назрел давно: компании-резиденты хотели понимать, что государство берет на себя, а что оставляет коммерческому сектору. "Цифровизация медицины - не установка нового ПО в поликлиниках, а перестройка самих процессов. ПВТ сегодня концентрирует усилия на том, чтобы резиденты не просто продавали готовые коробочные решения, а встраивались в решение системных задач страны", - подчеркнула она.



По ее словам, площадка задумана как механизм постоянной связи: вопросы и предложения бизнеса будут транслироваться профильным ведомствам.



Заместитель министра связи и информатизации Юлия Шапкина напомнила, что у IT-компаний появился новый механизм выхода на государственный рынок - пилотные проекты. "Сегодня уже 14 проектов реализуются в различных отраслях, в том числе в сфере здравоохранения. Один проект уже завершился, компания подтвердила эффективность своей разработки. Готовится решение правительства о предоставлении более гибких условий для выхода данного продукта на рынок", - сообщила она.



В презентационной части представители ОАО "Агентство цифровой трансформации" представили стратегию развития Централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ) как единой интеграционной платформы до 2030 года. Развитие ЦИСЗ закреплено в программе "Здоровье нации" на 2026-2030 годы, где цифровизация и высокотехнологичная медицина выделены в отдельную подпрограмму. Для IT-отрасли это долгосрочный и предсказуемый заказчик в лице государства.



Практический взгляд на вещи предложила компания ОАО "ИнДев Солюшенс". На примере инструмента для телемедицины InDev Health резидент ПВТ показал, как можно совершенствовать оказание медпомощи без дополнительной нагрузки на республиканский и местные бюджеты.



Отдельный блок вызвал живое обсуждение: риски и угрозы при использовании нерегламентированных мессенджеров и методов коммуникации между врачом и пациентом. Этот вопрос напрямую связан с безопасностью персональных данных и качеством медицинских услуг, которые государство намерено вывести в легальное цифровое поле.



Ключевая часть мероприятия прошла в формате дискуссии. Участники обсудили, как резиденты парка могут получить регламентированный доступ к данным и сервисам ЦИСЗ для создания и пилотирования решений на базе ИИ. Отдельно затронули вопрос взаимодействия IT-сообщества с медицинскими университетами, а также перспективы медицинских стартапов, которые через стартап-центр ПВТ пытаются найти свое место в большой государственной системе.-0-