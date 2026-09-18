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Первый белорусско-российский 3D-принтер представят на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Технологии
18 сентября 2026, 15:13

Первый белорусско-российский 3D-принтер представят на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" 

Фото rosat.tvel.ru
Фото rosat.tvel.ru
Фото rosat.tvel.ru
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусско-российский 3D-принтер представят на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", которая пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси.

В экспозицию войдут крупнейшие высокотехнологичные проекты белорусско-российского сотрудничества. Особое внимание будет уделено результатам производственной кооперации в сфере аддитивных технологий. В сентябре 2025 года "Росатом" и белорусский холдинг "Горизонт" совместно открыли в Минске центр аддитивных технологий. В настоящее время он поставляет продукцию ведущим предприятиям промышленности и энергетики Беларуси. Посетители выставки смогут увидеть первый 3D-принтер совместного белорусско-российского производства RusMelt 150М.

Важное место в экспозиции займет макет Белорусской АЭС с самым передовым и эффективным типом российских реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+ с повышенными характеристиками безопасности. Островец стал первой площадкой за пределами России, где "Росатом" реализовал проект с данным типом реакторов. Сегодня белорусский опыт служит примером для других стран - партнеров по СНГ и ЕАЭС. С помощью современной тач-панели посетители смогут ознакомиться с преимуществами проекта Белорусской АЭС и его вкладом в развитие страны, изучить строение основных объектов атомной станции: реактора, парогенератора, циркуляционных насосов, турбины.

На стенде "Росатома" на выставке будут представлены высокотехнологичные решения и услуги в ключевых отраслях экономики - от атомной энергетики, промышленности, машиностроения до транспорта и логистики, а также технологии в области электротранспорта, цифровых тренажеров, композитных материалов и др. Представители госкорпорации примут участие в деловой программе - круглых столах, тематических сессиях, открытых диалоговых площадках.

"Росатом" рассматривает Беларусь как стратегического партнера, c которым мы развиваем сотрудничество как в атомной энергетике, так и смежных отраслях. Главный принцип нашей работы - "сделано совместно". Это реализация совместных проектов, развитие производственной кооперации, выпуск совместной продукции. Участие в крупнейшей международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" - хорошая возможность обсудить основные направления двустороннего взаимодействия. Уверен, что достигнутые на полях форума договоренности станут очередным важным шагом в развитии атомной отрасли страны, укреплении энергетической безопасности и технологического суверенитета Беларуси", - отметил директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси Станислав Левицкий.

"ИННОПРОМ. Беларусь" - это международная промышленная выставка, объединяющая представителей различных отраслей промышленности, инновационных компаний, инвесторов и государственных структур. Общая площадь выставочной экспозиции составит 20 тыс. кв.м.-0- 
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