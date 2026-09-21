Около 7 тыс. человекоподобных роботов продано в мире в 2025 году

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2025 году во всем мире продано около 7 тыс. человекоподобных роботов для промышленного и профессионального использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международную федерацию робототехники.



Как пишет агентство, чтобы соответствовать критериям гуманоидного робота, он должен иметь человекоподобный внешний вид и автономно функционировать в среде, предназначенной для людей. Наличие ног при этом не обязательно.



По словам генерального секретаря федерации Сюзанны Биллер, количество человекоподобных роботов по-прежнему составляет "лишь небольшую долю" от общего числа роботов в мире.



"В мире насчитывается более 4 млн промышленных роботов, и ежегодно их количество увеличивается на 500 тыс. Продажи человекоподобных роботов в 2025 году составили всего 7 тыс.", - говорится в материале.



Биллер заявила, что среди человекоподобных роботов, проданных в 2025 году, многие не выполняли продуктивную работу, а были приобретены исследовательскими учреждениями или компаниями, использующими их для сбора данных с целью улучшения моделей искусственного интеллекта.-0-