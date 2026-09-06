6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая компания Isar Aerospace успешно запустила ракету-носитель Spectrum с норвежского космодрома Аннейа. Об этом сообщает ТАСС.



"Мы на орбите! И только что вошли в европейскую историю: впервые разработанная частной компанией ракета достигла орбиты с континентальной Европы", - говорится в заявлении Isar Aerospace, размещенном в X.



Как пишет агентство DPA, ракета поднялась в 22.12 по местному времени (23.12 по минскому времени) с космодрома Аннейа, спустя примерно 10 минут видеосвязь с землей прервалась, поскольку она превысила максимальную дальность связи.



Это был второй испытательный запуск ракеты-носителя Spectrum. В марте 2025 года первая ракета Spectrum упала в море вскоре после запуска.



Компания Isar Aerospace была основана в 2018 году выпускниками Мюнхенского технического университета. Она смогла привлечь финансирование в размере около €400 млн, часть денег была получена также от структур Европейского союза и правительства Германии. Стартап стал первой немецкой компанией, успешно запустившей ракету на орбиту Земли.-0-