Life обновил суперапп: подключение SIM-карты, персонализация и мультиязычность

За последние месяцы приложение Life получило ряд масштабных обновлений: от персонализации главного экрана и новых настроек интерфейса до самостоятельного подключения. Оформить SIM-карту, подключить eSIM или перенести номер из другой сети можно прямо в супераппе Life - без установки отдельного приложения.

Регистрация стала гибче

● Вход без повторной авторизации. После активации SIM или eSIM можно сразу перейти в единый аккаунт Life ID и пользоваться всеми возможностями супераппа без ввода пароля.

● Поддержка на каждом этапе. Во время регистрации всегда доступна кнопка быстрой связи с онлайн-консультантом.

● Сохранение прогресса. Если пришлось отвлечься или свернуть приложение, можно вернуться к заполнению заявки без повторного ввода данных.

● Перенос номера. При подключении eSIM теперь можно сразу оформить перенос номера из другой сети. Кроме того, есть возможность использовать действующий номер Life в качестве временного при переносе как на SIM-карту, так и на eSIM - без необходимости подключать новый.

● История заявок. Пользователь всегда видит, на каком этапе находится регистрация.

● Быстрая оплата eSIM. Банковской картой прямо в приложении - сразу после проверки заявки.

Ранее в приложении появились инструменты персонализации главного экрана. С помощью виджетов можно разместить на нем баланс, информацию о тарифе и остатках трафика, банковские карты и быстрые действия.

Еще одно крупное обновление - выбор языка интерфейса. Теперь пользователю доступны русский, белорусский и английский. В приложении также появилась темная тема. Ее можно включить вручную или настроить автоматическое переключение на основе системных настроек смартфона.

- Для нас развитие супераппа - это постоянная работа с пользовательским опытом. Мы изучаем, как абоненты пользуются приложением и что можно сделать, чтобы продукт был еще легче. Единая точка входа, персонализация, бесшовный переход между разделами - все это нужно, чтобы сервисы Life работали вместе, а пользователь экономил время, переходя от одной задачи к другой, - отмечают в Life.

Суперапп Life доступен для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery. Чтобы воспользоваться всеми новыми возможностями, обновите приложение до последней версии.

Справочно:

В декабре 2025 года Life первым на телеком-рынке Беларуси представил суперапп - приложение нового формата, которое объединило связь, финансы, покупки и развлечения в одну экосистему.

В июне 2026 года проект получил награду Product Demo Day в номинации "За зрелый продуктовый подход". Экспертное жюри высоко оценило эволюцию мобильного приложения.

Сегодня в супераппе можно подключиться к оператору, управлять тарифом и услугами, проверять баланс и остатки трафика, покупать гаджеты, оформлять банковскую карту, играть в игры и пользоваться другими цифровыми сервисами.

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