29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан готовится к запуску первого спутника, разработанного и созданного отечественными специалистами. Аппарат планируется отправить на орбиту в течение первой недели октября 2026 года. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на портал "Акчабар".
Спутник позволит получать данные, необходимые для развития сельского хозяйства и оценки состояния окружающей среды. По словам заместителя председателя Кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлиста Акунбекова, спутниковые снимки расширят возможности прогнозирования.
"Появится возможность проводить анализ состояния окружающей среды, оценивать последствия чрезвычайных ситуаций, а также осуществлять мониторинг ледников и водных ресурсов. Однако спутник в первую очередь будет использоваться для развития сельского хозяйства", - рассказал Эрлист Акунбеков.
В настоящее время создатели спутника завершают работы по сборке его основных компонентов, установке электронного оборудования и проверке систем. Для реализации проекта им потребовалось около 2,5 лет.-0-
Технологии
29 сентября 2026, 00:09
Кыргызстан запустит свой первый спутник для мониторинга состояния окружающей среды
Фото akchabar.kg
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