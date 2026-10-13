Комплекс для проверки печатных плат на основе ИИ разработали в Беларуси

Работа комплекса основана на цифровой камере с узким сектором обзора, которая перемещается вдоль поверхности платы по змейкообразной траектории. После бесшовной сшивки полученных снимков формируется крупный цифровой образ, который анализируется с помощью ИИ для выявления дефектов сборки и пайки электронных модулей.
"Конденсаторы, резисторы, транзисторы, микросхемы - все эти элементы печатной платы нужно проверять и контролировать. Если это делает человек, то он со временем устает и допускает ошибки. С использованием искусственного интеллекта достигаем точности 99%. Это может быть востребовано, например, при производстве тонометров, глюкометров, газовых, электрических счетчиков, счетчиков воды, автомобильной электроники", - сказал Владимир Заярный.
Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и сферы образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники. На выставке были представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности.-0-
Фото Андрея Синявского