Китайские исследователи составят новую геологическую карту Марса к концу 2028 года

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские исследователи планируют завершить разработку геологической карты Марса нового поколения к концу 2028 года с целью реконструкции водного прошлого на Красной планете и представления китайской системы деления марсианского геологического времени, пишет Синьхуа.



Академик Академии наук Китая, главный научный сотрудник миссии "Тяньвэнь-3", предназначенной для доставки образцов с Марса, Хоу Цзэнцянь рассказал об этом плане на симпозиуме, состоявшемся в понедельник в Институте геологии Академии геологических наук Китая.



Китайский марсоход "Чжужун", который в 2021 году совершил мягкую посадку на поверхность Красной планеты в рамках миссии "Тяньвэнь-1", предоставил новые ключи к разгадке водной истории планеты. Порядка 3,5 млрд лет назад на ее поверхности все еще существовал обширный океан, а 1,6 млрд лет назад, возможно, происходили кратковременные наводнения. Эти данные, позволяющие восполнить пробелы в цепочке доказательств эволюции древнего климата Марса, будут включены в новую карту.



Исходя из этого, на новой карте будет представлена китайская система деления геологического времени Марса. По словам Хоу Цзэнцяня, Китай нацелен на то, чтобы его новая система стала предметом международного консенсуса.



В проекте будут задействованы в первую очередь данные, полученные в рамках миссии "Тяньвэнь-1", а также данные марсианских зондов НАСА и Европейского космического агентства, что позволит обеспечить интеграцию орбитальных и наземных данных. Путем объединения изображений, спектральных данных, радиолокационных, гравитационных и магнитных показаний будет создана глобальная база данных, связывающая воедино многочисленные физические поля планеты.



Искусственный интеллект станет основой интерпретации этих данных. Экспертные знания геологов будут внедрены в большие модели с помощью механизма правил для улучшения интерпретируемости, в то время как методы многомасштабного внимания позволят обеспечить прогрессивное извлечение признаков - от идентификации локальных минералов до деления на тектонические единицы.



Результаты проекта, которые должны быть представлены к концу 2028 года, включают геологическую карту Марса в масштабе 1:5 млн, карту района посадки в масштабе 1:50 000 и серию тематических атласов. В рамках проекта также будет выпущена первая в мире интеллектуальная геологическая карта Марса, которая станет шаблоном для будущего картографирования Луны, Венеры и астероидов.



Геологическое картирование является профильной задачей Института геологии на протяжении 70 лет его существования, отметил директор этого института Ян Чжимин. При этом его карты охватывают как региональные и национальные территории, так и Луну, а теперь и Марс. Данная работа, по словам Ян Чжимина, сформировала для китайской программы по зондированию планет научную основу для принятия решений о том, куда отправиться, что исследовать и зачем.-0-