19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай готовится к запуску пилотируемого корабля "Шэньчжоу-24" к Национальной орбитальной станции "Тяньгун", в составе экипажа которого впервые будет иностранный гражданин. Участие в миссии примет астронавт из Пакистана. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Global Times.
Корабль вместе с ракетой-носителем "Чанчжэн-2F" доставили на стартовую площадку космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая 17 ноября 2026 года. Специалисты проводят заключительные проверки перед запуском, который ожидается в ближайшие дни.
Инженеры подготовили оборудование к работе в условиях низких температур. На стартовой площадке установили дополнительные системы стабилизации электропитания, заменили насосы для заправки ракеты топливом и проверили системы обогрева и теплоизоляции.
Для обеспечения безопасности экипажа на случай нештатной ситуации подготовили резервный корабль "Шэньчжоу-25" и ракету-носитель "Чанчжэн-2F Y25". Они находятся в готовности к возможной спасательной миссии.
Пакистанский участник полета будет работать на станции в качестве специалиста по полезной нагрузке. После непродолжительного пребывания на орбите он вернется на Землю на корабле "Шэньчжоу-23".
Для участия в миссии отобрали двух пакистанских кандидатов - Мухаммада Зишана Али и Хуррама Дауда. Оба изучали китайский язык в Институте Конфуция в Исламабаде. Один из них отправится на орбитальную станцию, а второй будет выполнять роль резервного астронавта и при необходимости сможет заменить основного участника.
В Министерстве иностранных дел Китая назвали предстоящий полет важным результатом сотрудничества с Пакистаном. В 2026 году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.
Ожидается, что астронавты проведут совместные научные исследования. Миссия также откроет новые возможности для международного сотрудничества на китайской орбитальной станции.-0-
Технологии
19 ноября 2026, 23:40
Китайская орбитальная станция впервые примет экипаж, в состав которого входит иностранный астронавт
Фото Синьхуа
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