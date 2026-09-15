Китай запустил первый в мире завод по массовому производству гуманоидных роботов 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Лючжоу на юге Китая начал работу первый в мире завод интеллектуального производства человекоподобных роботов. Об этом сообщает Global Times, со ссылкой на компанию-разработчика UBTECH Robotics.



Завод рассчитан на выпуск 10 тыс. единиц продукции в год. Предприятие способно выпускать одного промышленного человекоподобного робота каждые 10 минут.



В проекте используются передовые технологии планирования и системы промышленного моделирования. Одна из ключевых особенностей производственного цикла - "роботы создают роботов". Таким образом, выпуск китайских гуманоидных машин переходит к новому этапу крупномасштабного интеллектуального производства.



На производственной линии человекоподобные роботы со встроенным искусственным интеллектом помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Каждая новая изготовленная машина проходит испытания, которые длятся более четырех часов.-0-