15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Лючжоу на юге Китая начал работу первый в мире завод интеллектуального производства человекоподобных роботов. Об этом сообщает Global Times, со ссылкой на компанию-разработчика UBTECH Robotics.
Завод рассчитан на выпуск 10 тыс. единиц продукции в год. Предприятие способно выпускать одного промышленного человекоподобного робота каждые 10 минут.
В проекте используются передовые технологии планирования и системы промышленного моделирования. Одна из ключевых особенностей производственного цикла - "роботы создают роботов". Таким образом, выпуск китайских гуманоидных машин переходит к новому этапу крупномасштабного интеллектуального производства.
На производственной линии человекоподобные роботы со встроенным искусственным интеллектом помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Каждая новая изготовленная машина проходит испытания, которые длятся более четырех часов.-0-
Технологии
15 сентября 2026, 17:02
Китай запустил первый в мире завод по массовому производству гуманоидных роботов
Фото Visual China Group
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