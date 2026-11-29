29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) запустил в космос новый спутник дистанционного зондирования Земли, сообщает Синьхуа.
Спутник "Яогань-50 04" был запущен в 21:05 по пекинскому времени с помощью модифицированной ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (Long March 6) и успешно вышел на заданную орбиту.
Космический аппарат будет преимущественно использоваться для обследования национальных земель, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.
Нынешняя полетная миссия стала 682-й по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".-0-