Китай запустил новую группу спутников

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай в воскресенье успешно запустил ракету-носитель "Лицзянь-1 Y18" ("Lijian-1 Y18") в космос с площадки инновационной экспериментальной зоны коммерческих космических запусков "Дунфэн" на северо-западе Китая, сообщает Синьхуа.



Ракета-носитель стартовала в 12:03 по пекинскому времени и вывела на заданные орбиты 9 спутников. Данная группа спутников в основном предназначена для мониторинга космической среды, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, а также для проведения научных экспериментов.



Миссия была признана успешной.



Данный запуск стал 17-м полетным заданием для ракет-носителей серии "Лицзянь", разработанных компанией CAS Space - коммерческой космической фирмой, основанной Институтом механики при Китайской академии наук. На сегодняшний день ракеты-носители серии "Лицзянь" успешно вывели на орбиту один космический корабль и 121 спутник; при этом общая масса полезной нагрузки на орбите превысила 21 тонну.



График запуска ракеты-носителя "Лицзянь-1" запланирован на вторую половину 2027 года.



CAS Space - китайская коммерческая космическая компания, крупнейшая по количеству запущенных спутников и по массе полезной нагрузки в частном космическом секторе страны, сообщила в воскресенье газета "Кэцзи жибао" (Science and Technology Daily).-0-