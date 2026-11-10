Китай вывел на орбиту группу низкоорбитальных интернет-спутников

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно вывел на орбиту группу низкоорбитальных интернет-спутников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).





"Ракета-носитель "Чанчжэн-12" стартовала с коммерческого космодрома на острове Хайнань, после чего успешно вывела на заданную орбиту 29-ю группу низкоорбитальных интернет-спутников", - говорится в сообщении корпорации.





"Чанчжэн-12" - это ракета-носитель нового поколения на криогенном жидком топливе. Она является первой в Китае одноступенчатой ракетой-носителем с диаметром корпуса 4 м. Длина ракеты "Чанчжэн-12" составляет около 62 м, грузоподъемность при выведении полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км достигает не менее 6 т. В зависимости от задач ракета может оснащаться головным обтекателем диаметром 4,2 или 5,2 м, что позволяет осуществлять запуски одного или нескольких спутников на разные орбиты.





Запуск стал 676-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".-0-