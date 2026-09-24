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Китай внедряет "тренировочные площадки для воплощенного ИИ", чтобы стимулировать бум человекоподобных роботов

Опубликовано:

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Технологии
24 сентября 2026, 09:42

Китай внедряет "тренировочные площадки для воплощенного ИИ", чтобы стимулировать бум человекоподобных роботов

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
24 сентября, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. В Китае принимают меры для стимулирования бума производства человекоподобных роботов, внедряя "тренировочные площадки для воплощенного ИИ".

На специально созданных обучающих площадках человекоподобные роботы снова и снова повторяют одни и те же движения - хватают бутылки с водой, ставят подносы в микроволновые печи и сканируют этикетки на посылках. Неподалеку операторы в костюмах для захвата движения выполняют разные повседневные человеческие действия, а их движения фиксируются датчиками и передаются в системы тренировки искусственного интеллекта (ИИ).

В настоящее время в Китае работают свыше 140 производителей человекоподобных роботов. В 2025 году объем поставок человекоподобных роботов достиг 14400, что составляет примерно восемь из каждых 10, произведенных по всему миру.

Несмотря на впечатляющие цифры, перед отраслью по-прежнему стоит фундаментальная задача: превратить роботов в машины, которые могут гарантированно справляться с бесчисленными и непредсказуемыми задачами повседневной жизни человека. Важнейшей составляющей, позволяющей им справляться с повседневными задачами, является доступ к огромным объемам данных.

Точно так же, как большие языковые модели, обученные на огромных объемах текста, изменили цифровой мир, роботам требуются огромные объемы данных о взаимодействии в реальном мире. Им необходимо в процессе многократных взаимодействий научиться захватывать предметы различной формы, ориентироваться в незнакомом пространстве, реагировать на изменения в окружающей обстановке и выполнять повседневные задачи. Но в то время как сеть Интернет переполнена текстами, данные о взаимодействии роботов с физическим миром никогда не собирались систематически. Именно этот пробел и призваны заполнить новые тренировочные площадки, где роботы учатся ориентироваться и выполнять задачи в реальных условиях с помощью повторяющихся тренировок.

Согласно недавнему исследовательскому отчету, по состоянию на конец июня 2026 года в Китае было открыто более 70 тренировочных площадок для воплощенного ИИ. Кроме того, более 40 аналогичных площадок находятся в стадии строительства или планирования. Большинство из них расположено в дельте реки Янцзы, регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и дельте реки Чжуцзян.

В южно-китайской провинции Гуандун местная тренировочная площадка взяла на себя роль, выходящую за рамки обучения роботов. Этот центр, получивший название "школа роботов", регулярно организует встречи разработчиков роботов с потенциальными пользователями, помогая находить подходящие решения на базе воплощенного ИИ. Аналогичная модель формируется в городе Ханчжоу. Там Национальная пилотная база по внедрению приложений воплощенного ИИ выступает в роли "супер-координатора", объединяя государственные предприятия, ведущие технологические компании и разработчиков приложений в рамках механизма открытого сотрудничества.

По мере того как эти площадки превращаются из изолированных объектов в более широкую экосистему, для ускорения их развития начинает оказываться политическая поддержка. В июне 2026 года китайские власти запустили специальную программу, направленную на практическую подготовку человекоподобных роботов и воплощенного ИИ в реальных условиях. В то же время предпринимаются усилия по улучшению не только объема обучающих данных, но и их качества. Отраслевой стандарт, касающийся качества наборов данных для воплощенного ИИ, разработанный консорциумом из более чем 40 организаций, должен вступить в силу 1 ноября. 

Бизнес-модель тоже эволюционирует. Эксперты говорят, что следующим шагом станет выход за рамки простого предоставления данных и развитие модели "обучение как услуга", что позволит создать диверсифицированные источники дохода, способные превратить тренировочные площадки из объектов, требующих значительных капиталовложений, в устойчивые предприятия.

Благодаря государственной поддержке и нарастающему импульсу в области их развития, тренировочные площадки для воплощенного ИИ больше не ограничиваются крупными экономическими центрами Китая. По словам экспертов отрасли, учебные центры в настоящее время распространяются на города третьей и четвертой линий в Китае, создавая многоуровневую сеть.-0-
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