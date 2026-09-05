Китай успешно испытал разгонный блок космической ракеты

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно завершил серию испытаний двигательной системы разгонного блока "Лисюнь-1" и официально перешел к этапу летных испытаний. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на газету "Кэцзи жибао".





В ходе испытаний были проверены три ключевые технологии "Лисюнь-1": технология многократного запуска двигателя с большой тягой и высокой эффективностью, технология параллельной подачи топлива из нескольких баков с обеспечением равномерного расхода, а также высоконадежная интегрированная конструкция электрической системы. Результаты испытаний подтвердили, что разгонный блок соответствует всем проектным требованиям и готов к выполнению первой летной миссии.





Разработчики сравнивают разгонный блок "Лисюнь-1" с "космическим шаттлом". После выхода ракеты в космос он доставляет спутники на заданные орбиты. Аппарат способен маневрировать между различными орбитами, что позволяет экономить топливо спутников и решать задачу выведения нескольких аппаратов на разные орбиты в процессе одного запуска.





Разгонный блок оснащен двигателем, который способен совершить более 20 включений. Он может самостоятельно рассчитывать траекторию полета в условиях космического вакуума и экстремальных температур.





"Лисюнь-1" имеет модульную конструкцию и может использоваться совместно с различными ракетами-носителями. В числе его задач - выведение спутников на высокие орбиты, развертывание спутниковых группировок и поддержка миссий по исследованию дальнего космоса, в том числе лунных экспедиций.-0-