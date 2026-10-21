Китай начнет активнее применять ИИ в медицине, туризме и торговле

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай планирует активнее использовать искусственный интеллект (ИИ) в торговле, логистике, медицине и туризме. Власти страны представили 18 способов, которые помогут внедрять новые технологии в бизнес и делать покупки и услуги удобнее для потребителей. Об этом сообщает Синьхуа.





Документ подготовили девять государственных ведомств, в том числе Министерство коммерции Китая.





Одна из задач - расширить выпуск умных устройств и роботов. ИИ будут применять при разработке товаров, производстве и продвижении продукции. Технологии позволят создавать товары с учетом индивидуальных запросов покупателей.





Изменения затронут и сферу услуг. Власти намерены поддерживать цифровизацию ресторанов, внедрение ИИ в медицину и развитие интеллектуальных сервисов для пожилых людей. Кроме того, новые технологии планируют тестировать в культуре и туризме.





Особое внимание уделят логистике и розничной торговле. В планах - развитие умных складов, автоматизированных систем перевозки грузов и беспилотной доставки. ИИ также поможет покупателям выбирать товары, а компаниям - управлять бизнесом и поставками. Еще одно направление - виртуальные магазины, в которых можно будет знакомиться с товарами в цифровом пространстве.





В июне 2026 года китайские ведомства уже представили 17 мер по развитию потребления с помощью ИИ. Новый план продолжает эту работу.





Интерес к новым технологиям растет вместе с внутренним рынком Китая. За первые девять месяцев 2026 года розничные продажи товаров в стране достигли 37 трлн юаней, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи услуг выросли на 5% - заметно быстрее, чем продажи товаров.-0-