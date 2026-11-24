24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай 25 ноября осуществит запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-24". Об этом сообщил официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Цзинбо, передает ТАСС."Согласно принятому решению, запуск состоится 25 ноября в 08.18 по местному времени (03.18 по минскому времени. - Прим. БЕЛТА)", - сообщил он на пресс-конференции.Как уточнил официальный представитель, КНР в этот раз отправит с космодрома Цзюцюань (север страны) на орбиту трех человек - двух граждан Китая и одного представителя Пакистана.Кроме китайских тайконавтов - 51-летнего Тан Хунбо и 39-летнего У И - на китайскую станцию впервые полетит гражданин другой страны - 40-летний Мухаммад Зишан Али из Пакистана.Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 т, объем отсеков достигает 110 куб.м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к осуществлению различных программ, в том числе международных.-0-