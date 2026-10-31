31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на заданную орбиту навигационный спутник нового поколения NVS-03 массой более 2 тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ISRO Ваннияперумалы Нараянана.
"Ракета-носитель GSLV-F18 успешно и с высокой точностью вывела навигационный спутник NVS-03 на заданную эллиптическую орбиту", - заявил он, выступая в космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш.
По словам главы ISRO, благодаря этому успешному запуску индийская региональная навигационная спутниковая система NavIC располагает необходимым количеством спутников для полноценной работы. "NavIC является стратегическим национальным ресурсом, обеспечивающим Индии независимый доступ к услугам позиционирования, навигации и точного определения времени", - подчеркнул Нараянан.
Как сообщили в ISRO, спутниковая навигационная система NavIC предназначена для предоставления услуг определения местоположения, навигации и времени на территории Индии и в районе на 1,5 тыс. км за пределы ее границ. Она является национальной альтернативой американской GPS.-0-
Технологии
31 октября 2026, 01:25
Индия запустила навигационный спутник массой более 2 тонн
Фото isro.gov.in
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