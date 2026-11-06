Индия испытала квазибаллистическую ракету собственного производства

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешное испытание собственной квазибаллистической ракеты "Пралай", способной маневрировать в полете и менять траекторию движения. Об этом сообщило Министерство обороны Индии, информирует ТАСС.





Испытание проводилось у побережья индийского восточного штата Одиша в рамках оценки характеристик перед принятием на вооружение. По данным военного ведомства, все поставленные задачи были выполнены.





Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отметил, что это "успешное испытание стало еще одной важной вехой в укреплении национального оборонного потенциала республики".





"Пралай" - квазибаллистическая мобильная ракета класса "земля - земля". Ее усовершенствованный вариант может изменять траекторию полета. Масса неядерной боеголовки ракеты составляет от 350 до 700 кг. "Пралай" предназначена для высокоточных ударов по центрам связи, пунктам ПВО и аэродромам противника обычными средствами поражения. Испытанная ракета способна поражать цели на удалении от 150 до 500 км. Дальность ее полета может быть увеличена. DRDO работала над ее созданием с 2015 года.-0-