22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Китая всегда выступало за то, чтобы технологии искусственного интеллекта оставались открытыми для всех, а также способствовали всеобщему благу и развитию. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.
"Китайская сторона уже неоднократно излагала свою позицию по вопросам ИИ и неизменно считает, что все стороны должны совместно содействовать тому, чтобы технологии ИИ были открытыми и инклюзивными, а также нацеленными на всеобщее благо и позитивное развитие", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, может ли председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего на этой неделе визита в США обсудить эту тему со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
В МИД КНР ранее сообщили, что Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом с 23 по 25 сентября 2026 года. Агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщало, что Дональд Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином в Вашингтоне вопросы, касающиеся торговли, поставок редкоземельных металлов, технологий ИИ, а также мировой экономики.-0-
Технологии
22 сентября 2026, 12:02
ИИ должен быть открытым для всех и использоваться во благо - МИД Китая
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