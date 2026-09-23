Государственные организации могут создать корпоративную почту на едином домене @mail.by

Для небольших государственных организаций облачный провайдер beCloud запустил готовый почтовый сервис "Почтовый ящик", реализованный на базе Республиканской облачной платформы. Сервис предназначен для создания защищенной корпоративной почты на едином домене @mail.by без необходимости регистрации доменного имени и подходит для использования государственными органами и организациями.
Для кого?
"Почтовый ящик" на узнаваемом домене в белорусской национальной доменной зоне .BY идеально подойдет для детских садов, санаториев, пансионатов, социальных центров территориального обслуживания населения и центров детского творчества, училищ, колледжей и школ, небольших предприятий отрасли жилищно-коммунального и лесного хозяйства, которым для работы необходимо не более трех адресов электронной почты.
Чем проще, тем лучшеКлиенту не нужно покупать собственный домен и разбираться с настройками DNS-записей. Сервис позволяет снизить затраты на содержание в штате IT-специалиста для технического администрирования. Услуга включает техническую поддержку клиента в режиме 24х7х365 и гарантирует обеспечение качества услуг, установленное в Соглашении об уровне обслуживания (SLA).
Регистрация клиента происходит в личном кабинете услуг beCloud, адрес электронной почты выбирается организацией самостоятельно и добавляется к единому домену @mail.by. До знака @ можно выбрать любое свободное имя длиной от 3 до 30 символов.
Почта для вашей организации от 3,60 белорусских рублей с НДС за один почтовый ящик в месяц
"Почтовый ящик" от beCloud - сервис доступной по стоимости электронной почты в легко запоминаемом домене @mail.by. Что может быть удобнее и надежнее для небольших организаций? - отмечает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании beCloud Юлия Гаврилович. - Это новая для белорусского рынка услуга, позволяющая отказаться от иностранных или ненадежных почтовых сервисов с возможностью обеспечить полное соответствие действующему законодательству без затрат на создание собственной почтовой ИТ-инфраструктуры. Внутри нее есть все необходимое для эффективного использования: привычный интерфейс, удобный календарь для планирования задач, адресная книга, надежное облачное хранилище для документов, встроенная антивирусная защита и спам-фильтр, техническая и информационная поддержка, дополнительная опция увеличения объема почтового ящика, - дополняет Юлия Гаврилович.
Стоимость использования почтового ящика составляет от 3,60 белорусских рублей с НДС в месяц.
Надежная защита информации"Почтовый ящик" @mail.by полностью соответствует требованиям Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 "О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет", доступ к почтовым ящикам возможен только из национального сегмента сети.
Важно знать: Компания beCloud, в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 23.01.2014 г. № 46 "Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологии", является оператором республиканской платформы, представляющей собой совокупность программно-технических средств и информационных систем, позволяющих beCloud оказывать услуги Республиканской платформы, а также услуги Республиканского центра обработки данных.
- Как правило, у небольших государственных организаций довольно небольшие бюджеты на корпоративные расходы. Облачная почта и надежное хранение документов в облаке - это как раз тот обязательный минимум, который сегодня использует практически каждая компания, вне зависимости от масштабов и размеров своей деятельности. Однако не каждая компания может позволить себе покупать дорогостоящее оборудование и лицензионное программное обеспечение. Таких предприятий в Беларуси тысячи, и наш "Почтовый ящик" на едином домене @mail.by как раз для таких клиентов. Вам не нужно тратить средства на покупку отдельного домена, создание и последующее обновление необходимой ИТ-инфраструктуры, найм дополнительного специалиста, эти затраты beCloud берет на себя, - отдельно подчеркивает начальник управления продаж компании beCloud Ольга Гракович.
Почта у другого провайдера?Перенос данных из почтового ящика, который ранее размещался у другого провайдера, можно организовать самостоятельно или воспользоваться услугами beCloud.
А что для среднего и крупного бизнеса?beCloud заботится о своих клиентах и предлагает ИТ-продукты совершенно разных форматов, подходящие под разносторонние направления бизнеса. Если для небольших организаций идеален "Почтовый ящик", то для компаний с большим штатом и активным документооборотом разработан и доступен к заказу сервис "Фор.Пост".
Недавно beCloud представил Фор.Пост - облачный почтовый сервис для средних и крупных компаний с большим количеством сотрудников и, соответственно, с таким же количеством почтовых аккаунтов, ведущих активную переписку.
Фор.Пост - это почта на выделенном защищенном почтовом сервере. beCloud проводит всю первичную настройку сервиса и передает сервер в управление клиенту. Таким образом, клиент получает на старте готовый почтовый сервис с возможностью адаптировать его под собственные нужды.
Фор.Пост подойдет для любого крупного и среднего бизнеса, которому необходимо самостоятельно администрировать и управлять электронной почтой, при этом так же строго соблюдая все требования законодательства с максимальной надежностью размещаемых ресурсов и повышенным уровнем информационной защиты.
Подробную консультацию пользователя по вопросам функциональности, конфигураций и технических особенностей решений можно получить на becloud.by или проконсультироваться в отделе продаж beCloud:
+375 17 287 11 11,
+375 17 287 11 49,
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