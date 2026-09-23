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Государственные организации могут создать корпоративную почту на едином домене @mail.by

Опубликовано:

Логотип БелТА
Технологии
23 сентября 2026, 09:30

Государственные организации могут создать корпоративную почту на едином домене @mail.by

Максимальная защищенность корпоративной почты, соглашение об уровне обслуживания, оперативная техническая поддержка, при этом отсутствие необходимости покупки собственного домена - все это новый почтовый сервис от компании beCloud.

Для небольших государственных организаций облачный провайдер beCloud запустил готовый почтовый сервис "Почтовый ящик", реализованный на базе Республиканской облачной платформы. Сервис предназначен для создания защищенной корпоративной почты на едином домене @mail.by без необходимости регистрации доменного имени и подходит для использования государственными органами и организациями. 

Для кого?

"Почтовый ящик" на узнаваемом домене в белорусской национальной доменной зоне .BY идеально подойдет для детских садов, санаториев, пансионатов, социальных центров территориального обслуживания населения и центров детского творчества, училищ, колледжей и школ, небольших предприятий отрасли жилищно-коммунального и лесного хозяйства, которым для работы необходимо не более трех адресов электронной почты

Чем проще, тем лучше

Клиенту не нужно покупать собственный домен и разбираться с настройками DNS-записей. Сервис позволяет снизить затраты на содержание в штате IT-специалиста для технического администрирования. Услуга включает техническую поддержку клиента в режиме 24х7х365 и гарантирует обеспечение качества услуг, установленное в Соглашении об уровне обслуживания (SLA).

Регистрация клиента происходит в личном кабинете услуг beCloud, адрес электронной почты выбирается организацией самостоятельно и добавляется к единому домену @mail.by. До знака @ можно выбрать любое свободное имя длиной от 3 до 30 символов. 

Почта для вашей организации от 3,60 белорусских рублей с НДС за один почтовый ящик в месяц

"Почтовый ящик" от beCloud - сервис доступной по стоимости электронной почты в легко запоминаемом домене @mail.by. Что может быть удобнее и надежнее для небольших организаций? - отмечает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании beCloud Юлия Гаврилович. - Это новая для белорусского рынка услуга, позволяющая отказаться от иностранных или ненадежных почтовых сервисов с возможностью обеспечить полное соответствие действующему законодательству без затрат на создание собственной почтовой ИТ-инфраструктуры. Внутри нее есть все необходимое для эффективного использования: привычный интерфейс, удобный календарь для планирования задач, адресная книга, надежное облачное хранилище для документов, встроенная антивирусная защита и спам-фильтр, техническая и информационная поддержка, дополнительная опция увеличения объема почтового ящика, - дополняет Юлия Гаврилович.

Стоимость использования почтового ящика составляет от 3,60 белорусских рублей с НДС в месяц.

Надежная защита информации 

"Почтовый ящик" @mail.by полностью соответствует требованиям Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 "О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет", доступ к почтовым ящикам возможен только из национального сегмента сети.

Важно знать: Компания beCloud, в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 23.01.2014 г. № 46 "Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологии", является оператором республиканской платформы, представляющей собой совокупность программно-технических средств и информационных систем, позволяющих beCloud оказывать услуги Республиканской платформы, а также услуги Республиканского центра обработки данных.
- Как правило, у небольших государственных организаций довольно небольшие бюджеты на корпоративные расходы. Облачная почта и надежное хранение документов в облаке - это как раз тот обязательный минимум, который сегодня использует практически каждая компания, вне зависимости от масштабов и размеров своей деятельности. Однако не каждая компания может позволить себе покупать дорогостоящее оборудование и лицензионное программное обеспечение. Таких предприятий в Беларуси тысячи, и наш "Почтовый ящик" на едином домене @mail.by как раз для таких клиентов. Вам не нужно тратить средства на покупку отдельного домена, создание и последующее обновление необходимой ИТ-инфраструктуры, найм дополнительного специалиста, эти затраты beCloud берет на себя, - отдельно подчеркивает начальник управления продаж компании beCloud Ольга Гракович.

Почта у другого провайдера?

Перенос данных из почтового ящика, который ранее размещался у другого провайдера, можно организовать самостоятельно или воспользоваться услугами beCloud.

А что для среднего и крупного бизнеса?

beCloud заботится о своих клиентах и предлагает ИТ-продукты совершенно разных форматов, подходящие под разносторонние направления бизнеса. Если для небольших организаций идеален "Почтовый ящик", то для компаний с большим штатом и активным документооборотом разработан и доступен к заказу сервис "Фор.Пост".

Недавно beCloud представил Фор.Пост - облачный почтовый сервис для средних и крупных компаний с большим количеством сотрудников и, соответственно, с таким же количеством почтовых аккаунтов, ведущих активную переписку. 

Фор.Пост - это почта на выделенном защищенном почтовом сервере. beCloud проводит всю первичную настройку сервиса и передает сервер в управление клиенту. Таким образом, клиент получает на старте готовый почтовый сервис с возможностью адаптировать его под собственные нужды. 

Фор.Пост подойдет для любого крупного и среднего бизнеса, которому необходимо самостоятельно администрировать и управлять электронной почтой, при этом так же строго соблюдая все требования законодательства с максимальной надежностью размещаемых ресурсов и повышенным уровнем информационной защиты.
    
Подробную консультацию пользователя по вопросам функциональности, конфигураций и технических особенностей решений можно получить на becloud.by или проконсультироваться в отделе продаж beCloud:

+375 17 287 11 11,
+375 17 287 11 49,
sales@becloud.by.

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