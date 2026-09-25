Google планирует запустить первый дата-центр для ИИ в космосе

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Google проведет первый испытательный запуск спутника на орбиту для оценки производительности процессоров TPU в рамках проекта по созданию ИИ-инфраструктуры в космосе под названием Suncatcher.





"После многолетних исследований проект Suncatcher готовится к своему первому испытанию на орбите: будет запущен прототип спутника для оценки производительности процессоров Google Tensor Processing Units в космосе", - говорится в пресс-релизе компании.





Основной целью проекта является перенос спутников с ИИ-инфраструктурой на околоземную орбиту, где аппаратное обеспечение, по предварительным оценкам компании, сможет генерировать в восемь раз больше энергии, чем на поверхности Земли.





Первый запуск TPU состоится 1 октября 2026 года с помощью космического корабля Transporter-18, разработанного компанией Planet совместно со SpaceX.-0-