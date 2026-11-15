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Электрический самолет совершил первый пилотируемый полет в Китае

Опубликовано:

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Технологии
15 ноября 2026, 23:32

Электрический самолет совершил первый пилотируемый полет в Китае

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
15 ноября, Минск /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Китайский электрический самолет CE-25A с экипажем на борту впервые совершил пилотируемый полет. Об этом сообщает Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC), разработавшая воздушное судно.

Испытания провели в городе Биньчжоу, на борту находились три человека: два пилота и инженер. Как пишут СМИ, самолет провел в воздухе 16 мин. 38 сек. Судно преодолело 60,4 км.

Самолет CE-25A вмещает до 19 пассажиров и рассчитан на короткие рейсы между городами. В самолете используются электрические вентиляторы, размещенные в воздуховодах, расположенных по всей верхней части крыльев. Максимальная взлетная масса самолета составляет 10 т, крейсерская скорость - 300 км/ч, крейсерская высота - 2400 м, а дальность - до 400 км.-0-
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