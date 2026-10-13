БрГТУ представил робота-официанта и робота-собаку на форуме "Искусственный интеллект в Беларуси"

Что касается робота-собаки, интеллектуальное программное обеспечение для него спроектировано ИТ-специалистами БрГТУ. Робототехническая платформа наделена элементами искусственного интеллекта, компьютерного зрения и способностью к адаптивному поведению в реальном времени.
"Робот-собака прежде всего предназначен для изучения студентами. Они приходят, смотрят, как робот устроен, могут написать для него приложение, программу. А сервисный робот-официант может выполнять разные функции. Мы его программировали в том числе как библиотекаря, он ездил на конференции и рассказывал про наш университет", - рассказала студентка 2-го курса Дарья Кузьмук.
Она отметила, что в университете активно идут исследования в области искусственного интеллекта, есть лаборатория промышленной робототехники, в которой представлен в том числе робот-гуманоид.
Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и сферы образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники. На выставке были представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности.-0-
Фото Андрея Синявского