24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Бразилии создало Бразильскую сеть биобанков (RBBMS). Эта инициатива объединит государственные и частные биобанки по всей стране и расширит возможности для стратегических исследований в поддержку Единой системы здравоохранения (SUS) в Бразилии. Об этом сообщает TV BRICS.
Биобанки отвечают за организацию, хранение и управление биологическими материалами человека, включая ткани и кровь. Также они управляют соответствующими данными, используемыми в научных исследованиях. Такие центры действуют во всех регионах Бразилии.
Министерство планирует укрепить сотрудничество между этими учреждениями, наладить обмен знаниями и содействовать распространению передового опыта, а также поощрять совместные и многоцентровые исследовательские проекты. Ожидается, что сеть предоставит научные данные для медицинских исследований и повысит точность диагностики и лечения в системе государственного здравоохранения.
Участие в сети является добровольным. В ней могут принять участие 108 биобанков. Для поддержки деятельности сети будет создан консультативный руководящий комитет.
Биобанки собирают, хранят и предоставляют биологические материалы человека и связанные с ними данные для научных исследований. Эти материалы могут использоваться в различных исследованиях с течением времени, включая новые анализы, которые не планировались при сборе образцов. Это возможно при соблюдении требований к получению согласия и этических, правовых, институциональных и нормативных стандартов.-0-
Технологии
24 сентября 2026, 15:10
Бразилия создает национальную сеть биобанков
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