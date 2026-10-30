Белорусские студенты разработали очки с ИИ, которые выполняют роль аудиоповодыря 

Эксклюзивный инклюзив

В основе разработки лежит интеграция миниатюрной камеры и умного голосового ассистента. Пользователю достаточно надеть очки и нажать кнопку: ИИ мгновенно проанализирует обстановку и ответит на любой вопрос. Нейросеть способна удерживать контекст памяти и даже распознавать лица, напоминая имя человека, с которым пользователь общался ранее.





Идея создания гаджета родилась после глубокого анализа повседневных проблем, с которыми сталкиваются слабовидящие люди. Студент 2-го курса факультета компьютерных систем и сетей БГУИР, руководитель и один из разработчиков проекта Кирилл Булавин рассказывает:





- Проводя исследование, мы общались с незрячими людьми и проверяли наши гипотезы. Выяснилось, что дома, в привычной обстановке, они справляются сами и знают расстояние до каждого предмета буквально в шагах. Но выход на улицу для них - огромный стресс. Человек оказывается отрезан от мира: ему страшно, небезопасно, постоянно нужна посторонняя помощь, чтобы банально дойти до магазина. Мы хотим решить эту проблему. Наши очки - это надежный цифровой друг, который может аккуратно провести человека по спокойному, неоживленному маршруту и озвучить все, что происходит вокруг.

Кирилл Булавин





Сегодня на рынке есть мобильные приложения, которые частично помогают незрячим: считывают текст с камеры или переводят вывески. Однако все они требуют постоянного использования смартфона, из-за чего у человека заняты руки. Очки SeeSay работают по принципу hands-free (свободные руки) и полностью заменяют разрозненный софт.





Устройство синхронизируется со специальным приложением на телефоне для точной передачи геолокации. На сам гаджет загружаются автономные карты, в которые пользователь или разработчики могут вносить любые важные локации - от поликлиник до любимых точек на маршруте.

Не просто гаджет

История признания проекта развивается стремительно. В прошлом году ИИ-очки завоевали первое место на внутреннем конкурсе "СТАРТЛАБ БГУИР". Затем команда прошла инкубационную программу от объединения StartUp Space, финалом которой стал молодежный предпринимательский форум, где разработка была признана лучшим проектом по мнению Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".





Проект также прошел через сито республиканского конкурса "100 идей для Беларуси ". Совсем недавно обновленная технология выставлялась на мероприятии ATOM StartUp Day.

Разработку успели оценить не только в университете, но и на республиканских площадках





Сегодня ядро стартапа - это студенческая команда из шести человек, помимо руководителя, в нее входят мобильный разработчик и два опытных робототехника с реальным бэкграундом в промышленности. Именно сильный инженерный состав позволил разработать сопутствующую инфраструктуру: мобильное приложение связывает устройство с сервером, превращая комплекс в гибкую платформу.





В состав студенческой команды входят руководитель проекта Кирилл Булавин (БГУИР), ведущий архитектор Денис Железняков (БНТУ), инженер Евгений Лопатко (АН), мобильный разработчик Ева Ануфриева (БГУИР), дизайнер Ульяна Симон (МИТСО) и финансист Варвара Сидорова (БГУИР).





- В первую очередь мы помогаем слабовидящим, это наша главная миссия, - подчеркивает Кирилл Булавин. - Но созданная нами технология компьютерного зрения и микросервисной архитектуры шире, чем просто медицинский гаджет. Это готовое программное обеспечение для бизнеса. Мы можем поставлять свои алгоритмы и софт компаниям, которые обучают мини-роботов или создают беспилотные модели машинок с камерами кругового обзора. Перед нами стоит один и тот же класс технологических задач, и наше гибкое решение способно значительно удешевить промышленную разработку таких систем.

Замена дорогим аналогам

Проект SeeSay прошел путь от конкурсной идеи до минимально жизнеспособного продукта (MVP) в промышленном корпусе. Сегодня команда молодых специалистов не просто создает "умного товарища" для незрячих людей, но и предлагает рынку гибкое, импортозамещающее ИИ-решение.









Создавая доступную альтернативу дорогостоящим зарубежным аналогам, молодая команда из БГУИР доказывает: отечественные ИИ-технологии способны не просто конкурировать на рынке, но и менять к лучшему качество жизни тех, кто в этом особенно нуждается.









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Белорусское технологическое сообщество активно развивает инклюзивные технологии: в фокусе внимания оказалась разработка автономных умных очков SeeSay. Узнали, как этот уникальный гаджет со встроенным искусственным интеллектом берет на себя роль персонального аудиоповодыря, открывая людям с инвалидностью по зрению принципиально новые возможности для безопасного и независимого перемещения по городу.На мировом рынке уже существуют подобные ассистенты, но у них есть критические недостатки. Популярный западный аналог (навесной модуль для обычных очков) стоит около 9 000 белорусских рублей. Существуют и более доступные китайские варианты с похожим функционалом, но они не интегрированы с локальными сервисами и не поддерживают русский язык.- Мы детально изучили мировой опыт, - комментирует руководитель проекта, студент БГУИР. - Западные девайсы неподъемны по цене для большинства людей, а китайские аналоги не адаптированы под наш рынок и наши навигационные сервисы. Мы создаем доступный продукт, который изначально говорит по-русски, понимает особенности нашей городской среды и работает без сбоев в нашей инфраструктуре. Сейчас проект находится на стадии MVP (базовая версия): очки получили полноценную промышленную оболочку. Внутри - собственная плата, аккумулятор, встроенные динамики и камера. Гаджет успешно распознает объекты, дает голосовой отклик, ориентируется по GPS и хранит важные локации в памяти.| Ольга Пролюк, газета "7 дней"; фото из личного архива Кирилла Булавина.