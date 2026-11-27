5G теперь не только на улицах городов, но и под землей. Сеть пятого поколения заработала на семи станциях Минского метрополитена, и абоненты Life уже могут воспользоваться ее возможностями на станциях "Грушевка", "Институт культуры", "Купаловская", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа" и "Немига".





Преимущества 5G в метро особенно заметны в часы пик, когда нагрузка на мобильную сеть возрастает: данные передаются быстрее, а соединение остается стабильным.





Улучшения коснулись и оживленных районов Минска. Возможности 5G расширены вблизи торгово-развлекательных центров Palazzo, Galileo и Dana Mall, Комаровского рынка, ЦУМа, Большого театра оперы и балета.





Особое внимание уделено увеличению емкости сети, чтобы больше абонентов могли одновременно пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях.





В ноябре работы по развитию сети 4G/5G проведены на 296 базовых станциях, а с начала осени введены в эксплуатацию и модернизированы 702 базовые станции.





Life первым в Беларуси предоставил своим абонентам доступ к связи пятого поколения и продолжает развивать мобильную сеть совместно с инфраструктурным оператором beCloud. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 4G/5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам.





Об операторе:





Сегодня по всей стране работают уже более 1200 базовых станций 5G. Life - цифровой оператор, который объединяет связь, покупки, развлечения и обучение в единую экосистему. Услугами Life пользуются 1,6 млн белорусов, а абонентская база оператора показывает устойчивый рост последние 5 лет.Сейчас связью 5-го поколения могут пользоваться жители Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Могилева и Гродно. Услуги 4G Life доступны для 99,6 % жителей страны, а абоненты оператора получают доступ к максимально возможному покрытию LTE.

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