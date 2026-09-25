"Зубры" против "Драконов". Минское "Динамо" завершает выездную серию





Противостоять подопечным Сергея Брылина будут "Шанхайские Драконы", проводящие очередной сезон в Санкт-Петербурге. "Зубры" начали гостевое турне с поражения от московских одноклубников в овертайме, после семи игр со старта сезона у "Динамо" 8 баллов и 7-е место на Западе. "Драконы" провели на два матча меньше и пока чередуют победы с неудачами (3/2).





В текущем регулярном чемпионате соперники уже встречались. 10 сентября на "Минск-Арене" столичный клуб вел со счетом 3:2, но упустил лидерство за три минуты до финальной сирены и проиграл в овертайме - 3:4. Второй в сезоне поединок "Динамо" и "Шанхая" стартует на "СКА Арене" в 17.00.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут второй и последний матч выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.