"Зенит" возглавил таблицу чемпионата России по футболу

Сегодня действующие чемпионы страны победили в Санкт-Петербурге махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0. Белорусский полузащитник гостей Кирилл Зинович отыграл весь матч, получив предупреждение на исходе часа игрового времени. Московский "Локомотив", за который выступает белорусский нападающий Руслан Мялковский, проиграл в гостях футболистам "Ростова" - 0:2, а в очередном столичном дерби московский ЦСКА победил "Спартак" - 2:0.
Результаты остальных встреч 12-го тура: "Краснодар" - "Балтика" (Калининград) - 1:1, "Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:2, "Факел" (Воронеж) - "Родина" (Москва) - 0:1, "Акрон" (Тольятти) - "Динамо" (Москва) - 3:1.
Положение в группе лидеров после 12 туров: "Зенит" - 27 очков, "Динамо" (Москва) - 25, ЦСКА - 25, "Краснодар" - 23, "Спартак" - 23.-0-