"Зенит" не смог выйти в лидеры футбольного чемпионата России 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" не воспользовались шансом выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня по ходу встречи в Санкт-Петербурге действующие чемпионы дважды выигрывали у футболистов "Ростова", но довольствовались лишь ничьей - 2:2. После этой встречи "Зенит" набрал 31 очко.



Столько же у московского "Динамо", которое со счетом 2:1 одолело на выезде воронежский "Факел" с белорусским полузащитником Антоном Ковалевым в составе. Для воронежцев это третье фиаско подряд, а динамовцы выиграли второй матч кряду.



В Самаре местные "Крылья Советов" победили футболистов "Оренбурга" - 2:0. Белорусский защитник хозяев поля Кирилл Печенин отыграл весь матч, а его оренбургский коллега по амплуа Антон Лукашов остался в запасе.



Московский "Спартак" у себя дома переиграл тольяттинский "Акрон" - 2:1. Белорусский форвард гостей Артем Шуманский провел на поле всю встречу и на исходе часа игрового времени отдал голевой пас Стефану Лончару.



Футболисты "Краснодара" после семи игр без побед обыграли у себя дома московский ЦСКА - 4:2. Грозненский "Ахмат", не побеждавший почти два месяца, со счетом 1:0 одолел на своей арене московскую "Родину", которая в прошлом туре неожиданно обыграла "Краснодар". Московский "Локомотив" потерпел третье поражение подряд, уступив в российской столице казанскому "Рубину" - 0:1. Белорусский нападающий хозяев поля Руслан Мялковский снова остался на скамейке запасных.



Положение в группе лидеров после 14 туров: "Динамо" (Москва) - 31 очко, "Зенит" - 31, "Спартак" - 29, "Краснодар" - 26.-0-