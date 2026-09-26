В поединке против "Шанхайских Драконов" (1:2) Смит стал автором голевой передачи и продлил серию с набранными баллами до восьми матчей. Канадец совершает результативные действия в каждой игре со старта сезона (1+9). Предыдущий рекорд клуба среди игроков обороны принадлежал Бреннану Менеллу (7 матчей, 2020/21).
Спорт
26 сентября 2026, 22:15
Защитник "Динамо" Смит стал рекордсменом клуба в КХЛ
Скриншот видео трансляции матча
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадец Тай Смит установил рекорд минского "Динамо" по результативной серии среди защитников в КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".
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